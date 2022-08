Boris Oppliger reprend la direction de l’ECJ B

Boris Oppliger, musicien et directeur chevronné, a été nommé à la direction de la formation B de l’Ensemble de Cuivres Jurassien (ECJ B). Il remplace Rainier Chételat.

Boris Oppliger, né à Berne et de racines tessinoises, dirige déjà l’Ensemble de Cuivres La Covatte, la Fanfare de Montsevelier et la Chorale Val Terbi en Cœur. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il s’est notamment illustré en juin 2022 en remportant le concours de direction de la Brass Band Conductors Association (BBCA) en Angleterre.





L’ECJ B : un ensemble avec de nombreux projets

L’ECJ B sert de réservoir à l'ECJ A, la catégorie excellence. L'ensemble rassemble les jeunes musiciens talentueux et motivés de la région, qui participeront notamment au Concours Suisse de Brass Band de Montreux en novembre prochain. 2023 marquera aussi le trentième anniversaire de l’Ensemble de Cuivres jurassien, et un voyage de quelques jours à l’étranger devrait être organisé. /comm-cto