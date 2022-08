Fini les vacances, enfin les copains !

La cloche a sonné pour plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents ce mardi. La rentrée scolaire a rythmé le quotidien de nombreux Jurassiens. Entre joie de revoir les copains et angoisse de ce premier jour, la centaine d’élèves de l’école primaire de Cornol étaient très excités à l’heure de la récréation. Heureux de revoir les camarades, mais aussi les maîtresses. Pour les plus studieux, l’envie d’apprendre de nouvelles matières.