Début des travaux sur la ligne à très haute tension entre Bassecourt et Mühleberg

Les travaux d’augmentation de la tension sur la ligne électrique entre Bassecourt et Mühleberg vont débuter. La société Swissgrid a annoncé ce mercredi qu'ils démarreront ces jours. La tension va être augmentée de 220 à 380 kilovolts.

Les travaux se dérouleront en deux étapes. La ligne entre Pieterlen et Bassecourt sera transformée dans un premier temps, puis celle entre Mühleberg et Pieterlen. Des travaux sont prévus sur 56 des 142 pylônes et sur les portiques d’ancrage des deux sous-stations de Pieterlen et de Bassecourt.

Swissgrid prévoit d’exploiter la ligne à 380 kilovolts à partir de fin 2023. /comm-fwo