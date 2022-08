Le Musée jurassien d’art et d’histoire ouvre ses bras aux enfants

Le Musée jurassien d’art et d’histoire se rapproche des enfants. L’institution basée à Delémont lance un nouveau projet qui leur est destiné. Elle a décidé de créer un club junior. Chaque enfant de 4 à 13 ans qui participe à cinq ateliers pourra bénéficier gratuitement de la sixième animation et fera partie du club. Il pourra également profiter d’autres avantages comme des visites spéciales. L’action démarre à la fin du mois. Elle est issue des activités « les mercredis après-midi au musée » qui se tiendront dorénavant une fois par mois et non plus quasi uniquement pendant les vacances scolaires. La responsable de l’accueil au Musée jurassien d’art et d’histoire, Valérie Rais, estime qu’il est important de se rapprocher du jeune public.