Le lait équitable Faireswiss brille

« Quand les producteurs sont heureux, les troupeaux le sont aussi », analyse Mariana Paquin, responsable en marketing et communication pour Faireswiss. La coopérative de lait équitable se porte bien. Voilà déjà 3 ans que des producteurs ont créé le label. Ils étaient 14 au départ, ils sont aujourd’hui plus de 80 engagés pour la cause dans toute la Suisse. Une centaine d’agriculteurs figure d’ailleurs sur une liste d’attente pour devenir partenaire. Faireswiss siège à Lausanne et se bat pour que les producteurs reçoivent un montant qui couvrent les frais de production, à savoir un franc par litre de lait. La Suisse est l’un des derniers pays en Europe à intégrer une collectivité qui prône une agriculture durable, locale et familiale de ce type. En 2019, les Prévôtois Roland Gafner, Suzanne Kohler et Andy Bachmann ont eu l’idée de soutenir les petites structures, souvent « coincées par les grandes distributions », raconte Andy. Certains producteurs actuels seraient obligés d’arrêter d’exercer leur métier, si cette aide de Faireswiss n’existaient pas, ajoute Mariana Paquin. Les rémunérations au litre de lait pour le paysan suisse avoisinent les 61 centimes actuellement. On est donc bien loin du montant fixé par le lait équitable de la coopérative. Défendre la durabilité économique de l’agriculteur incite à fournir des produits davantage durables pour l’environnement, ajoute Marianne Paquin. Faireswiss garantit au consommateur que le franc au litre revient au producteur, estime le fermier Roland Gafner.