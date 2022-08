Trois start-ups lauréates seront chouchoutées à Courroux

La première volée de start-ups jurassiennes qui bénéficieront de l’accélérateur DayOne Tech est connue. Ce mercredi, trois jeunes entreprises du domaine médical ont été sélectionnées pour participer à l’initiative DayOne lancée par Basel Area Business & Innovation. Le projet est soutenu et encouragé par le canton du Jura. LEs trois start-ups lauréates ont reçu leur distinction mercredi sur le site du parc d’innovation à Courroux. CNS Therapy se spécialise dans le traitement de la douleur sans médicaments, Moonlight AI propose des informations génomiques pour la prise de décision thérapeutique et CryoThermo met au point un système de compresse thermique connectée.





Coaching pour entreprises innovantes

Durant une année, les trois entreprises bénéficieront d’un suivi personnalisé et d’une aide financière pour se lancer. Les entreprises lauréates ont été sélectionnées selon des critères bien précis, selon Florian Sanner, manager du DayOne Tech : « 6 critères de sélection, notamment l’innovation, la faisabilité du projet et l’intégration du projet dans le tissu économique régional et les possibilités de développement économique pour la région. »

Ce qui attend les start-ups désormais, c’est 12 mois de conseils et de soutien pour se développer. « On a mis en place un programme d’accélération et de coaching avec des gens de l’industrie qui vont accompagner chacune des start-ups, explique Florian Sanner, manager du DayOne Tech. On va également les soutenir dans les différentes étapes de leur développement, comme les aider à se préparer à rencontrer des investisseurs par exemple. »