Une Entente citoyenne veut faire bouger Alle

Des habitants d’Alle se réunissent pour former une Entente citoyenne. Ils sont six, de divers partis politiques (PLR, PVL et PCSI), à vouloir proposer une « alternative politique à la population d’Alle dans la conduite des affaires communales », en vue des élections d’octobre. Parmi eux, trois sont déjà élus au conseil communal, à savoir Patrick Fluri, Serge Caillet et Yan Noirjean. Vincent Thüler, Asrim Sofra et Mélody Grossmann complètent la liste de cette entente. Ils ne présentent personne à la mairie mais espèrent une candidature alternative à celle déjà annoncée (Karine Genesta-Nagel, pour le PDC).

Ensemble, ils souhaitent notamment un développement économique stimulé au village et des finances publiques maîtrisées. Ils visent aussi une meilleure intégration des expatriés et des personnes à mobilité réduite, et veulent encourager la transition écologique, notamment en économisant de l’électricité et en favorisant les énergies renouvelables. /comm-cto