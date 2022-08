Des collaborations à (re)discuter dans la Vallée de Delémont

L’Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont poursuit ses réflexions vers un renforcement des collaborations. L’AMDD a lancé une démarche sur l’intercommunalité en 2020 et a consulté les communes à cet effet. Une synthèse de 42 pages a été réalisée et sera soumise à discussion lors de la prochaine assemblée prévue le 15 septembre. Une meilleure collaboration entre les communes semble souhaitée mais pas jusqu’à n’importe quel point. La majorité des communes – soit neuf contre sept – est favorable à une étude pour la création d’un syndicat intercommunal à tâches multiples, une sorte de SIDP à la sauce vadaise. La proportion est considérée comme ne recueillant pas assez de soutien pour aller de l’avant. Dans son commentaire, le comité de l’AMDD estime toutefois que la situation actuelle n’est pas tenable et qu’il existe une accumulation exagérée de structures parallèles. Il souligne également qu’un syndicat à tâches multiples pourrait être le chapeau stratégique des institutions actuelles et qu’il est nécessaire de trouver une solution pour que l’AMDD soit dotée de compétences, à l’exemple de ce qui a été mis en place en Ajoie et aux Franches-Montagnes.

Dans un domaine plus matériel, le sondage montre qu’une majorité des communes se dit prête à revoir la clef de financement de certaines institutions. C’est le cas, notamment, de la Bibliothèque et de la Ludothèque de Delémont ainsi que des piscines du centre sportif de la Blancherie. /fco