Deux nouvelles activités pour découvrir le Bellelay de 1790

Selon le directeur de Jura bernois Tourisme, Guillaume Davot, les nouvelles activités viennent combler un manque dans les prestations proposées actuellement à Bellelay. « Certaines personnes rentraient dans l’abbatiale et cherchaient des explications. Désormais, on ajoute du contenu un peu plus ludique, musical, sonore et visuel. C’est dans l’air du temps et cela permet d’attirer un autre public et d’expliquer à des jeunes enfants, par exemple, ce qui se passait ici », souligne le responsable.