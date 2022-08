Etienne Dobler candidat de la gauche réunie à Haute-Sorne

« En étant responsable des finances on a quand même une connaissance des dossiers car pour tous il y a un impact financier. De même pour les investissements qui passent par le filtre d’une planification financière. On a encore de beaux et gros projets qui viennent, notamment le Plan d’aménagement local (PAL) qui ne concerne pas que l’aménagement du territoire. Sont également inclues les questions de mobilité, de développement durable, etc. J’ai été pas mal impliqué dans des groupes de travail qui ont œuvré sur ces dossiers, j’aurais vraiment envie de les conduire à terme avec mes collègues du Conseil communal », détaille Etienne Dobler.





Listes communes au Conseil communal et Conseil général

L’alliance de gauche, qui occupe actuellement deux sièges à l’exécutif, présentera également des listes communes au Conseil communal et au Conseil général. « Cette alliance présentera des candidates et candidats issus des 5 villages de Haute-Sorne que sont Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier. En outre, les listes au Conseil communal et au Conseil général seront paritaires », précise un communiqué. Ces listes seront présentées ultérieurement.





Eric Dobler, l'autre candidature d'expérience

Etienne est le deuxième candidat officiellement déclaré pour la mairie de Haute-Sorne avec le PDC Eric Dobler. Lui aussi présentera une candidature d'expérience après plusieurs années au législatif et à l'exécutif de Bassecourt avant la fusion. Ancien député et président du Parlement, Eric Dobler estime que la commune de Haute-Sorne doit désormais entrer dans une nouvelle ère. Il faut « renforcer cet esprit de commune et passer au-delà de ces petits esprits de village pour que la commune joue pleinement de ses atouts. On a souvent pour réflexe de dire que Haute-Sorne est une grande commune mais elle ne joue pas encore pleinement son rôle », estime le candidat PDC. Sa priorité est de permettre à la commune de jouer véritablement son rôle de deuxième commune du Jura et de plus s’impliquer dans la vie cantonale. /comm-jpi