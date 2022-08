Un et un font une Biennale pour visarte.jura

La Biennale de visarte.jura plutôt deux fois qu’une : le second volet de l’exposition démarre à partir de dimanche et se tiendra jusqu’au 4 septembre au sein de l’Espace Condor, à Courfaivre. Le vernissage est prévu samedi dès 17 heures. La 19e Biennale de visarte.jura - qui a pour thème « Aux Arts ! » - se déroule en deux phases cette année puisque les locaux de l’ancienne usine sont en cours de rénovation. La première partie – du 8 mai au 22 mai - a rencontré un joli succès, tant au niveau de la critique que du public. Elle a totalisé plus de 1'800 entrées, a indiqué ce jeudi matin le vice-président de visarte.jura, Adrien Jutard qui a également chanté les mérites de l’Espace Condor comme lieu d’exposition. La seconde partie de la Biennale ne constitue pas une suite de la première. Elle réunit également 25 artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne, comme pour le premier volet. Certains d’entre eux exposent pour la première fois, à l’image de Pidzi Hart qui vient de Moutier.