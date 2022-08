Feux à nouveau autorisés dans les cabanes forestières

Grâce aux précipitations des derniers jours, le danger d'incendie a diminué et est passé du degré 4 au niveau 3 dans le canton du Jura. Les feux sont à nouveau autorisés sur les sites des cabanes forestières et dans les zones à bâtir, sises à proximité des forêts (cheminées et grils de jardin).

Comme le danger reste à un niveau marqué, qu'une hausse des températures et que des hautes pressions sont prévues les prochains jours, une grande quantité de matière sèche en forêt subsiste et sèchera à nouveau, a indiqué vendredi le canton. L'interdiction de faire du feu en forêt et à proximité est donc maintenue. /ATS-fwo