Trois décennies de cinéma pour les enfants

La Lanterne magique souffle ses 30 bougies. Le club de cinémas pour enfants propose des séances aux plus jeunes depuis trois décennies. Pour marquer le coup, les clubs organisent des projections spéciales. Dans la région, la première aura lieu dimanche à 10h, à Cinémajoie, à Porrentruy. La deuxième se déroulera à Cinémont, à Delémont, le dimanche suivant, puis samedi 3 septembre au Noirmont et aux Breuleux. Enfin, c’est à Moutier que les enfants auront rendez-vous le 11 septembre. La présidente de la Lanterne magique de Porrentruy, Ludmilia Hostettler, estime que l’offre proposée continue de séduire les jeunes amateurs de cinéma. En effet, les séances sont complétées par la présence de comédiens professionnels qui expliquent les dessous du 7e art, ainsi que par un livret qui documente le film choisi. Ludmilia Hostettler se réjouit de la variété des films que les enfants apprécient. Retrouvez l’entretien complet ci-dessous et le programme du 30e de la Lanterne magique en lien ici. /mle