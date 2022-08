Une jeune association Juravote veut faire bouger les Jurassiens jusqu’aux urnes. Créée en début d’année, elle a lancé samedi sa campagne en faveur des élections communales et des votations fédérales de cet automne. Douze communes et six partis jurassiens font confiance à ce service de communication, qui vise à augmenter la participation surtout auprès des plus jeunes. Au travers d’une campagne d’information, son comité espère susciter l’intérêt de la population. Pour attirer la nouvelle génération, un accent particulier est mis sur les réseaux sociaux en présentant les candidats des partis membres. En direct sur RFJ, Daniel Renaud précise que « l’idée, ce serait d’aller où sont les jeunes sur internet, mais vraiment à un échelon plus local ». Selon le président de l’association, le manque d’informations se fait ressentir au niveau communal : « quand on parle aux gens de tout ce qui se fait dans les communes, on s’en rend compte ».