Le PLR renonce à la mairie de Porrentruy

La mairie de Porrentruy ne sera plus occupée par un PLR l’année prochaine. La section locale a arrêté sa stratégie pour les élections communales de cet automne jeudi soir lors de son assemblée, selon le communiqué transmis vendredi soir. N’ayant pas trouvé « la perle rare » pour succéder au maire sortant Gabriel Voirol, le comité a décidé de ne pas présenter de candidature. Toutefois, la section locale revendique deux sièges au Conseil municipal. La liste compte six noms : Aline Nicoulin, Xavier Brunner, Thierry Berthoud, Sandra Nobs, Manuel Godinat (conseiller municipal sortant) et Eric Laville. Quant au Conseil de ville, le PLR souhaite décrocher 11 sièges et ainsi conserver son statut de deuxième forme politique de Porrentruy. En outre, le parti laisse la liberté de vote pour le premier tour de l’élection à la mairie. /comm-ncp