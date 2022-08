Le château de Soyhières, vous connaissez ?

Le château de Soyhières se laisse découvrir. Le Cercle d’archéologie de la Société jurassienne d’émulation organise dimanche après-midi des visites guidées, d’ores et déjà complètes. Le public pourra quand même se désaltérer au stand de dégustation de breuvages inspirés de recettes médiévales. Cette manifestation est mise sur pied dans le cadre des 125 ans de la SJE, mais aussi pour rappeler le « projet château », qui vise à sensibiliser la population jurassienne aux ruines castrales. Cette démarche, lancée au printemps, doit permettre de mieux protéger ces sites. « On a eu beaucoup de retours positifs », relève la co-présidente du Cercle, mais Julie Amstutz encourage le public à continuer ses recherches : « actuellement on n’a pas encore reçu des sources photographiques ou documentaires qui soient suffisantes pour, par exemple, penser à élaborer une petite publication ». Les clichés sont particulièrement précieux, car ils permettent de fixer l’état d’un château à une date précise et de voir « l’évolution de la destruction de ce patrimoine ».





Le château de Soyhières lié à la SJE

Le château de Soyhières a été choisi pour cette manifestation, car le site est bien accessible. La Société des amis du château de Soyhières entretient les lieux. C’est aussi pour son lien avec la Société jurassienne d’émulation, puisqu’un de ses fondateurs, Auguste Quiquerez, y a passé de nombreuses années. « Soyhières est un lieu capital dans la vie d’Auguste Quiquerez », précise Julie Amstutz. Il avait un cabinet de travail dans ce château pour étudier notamment d’autres sites castraux. La co-présidente du Cercle rappelle que « c’est un des premiers à s’être intéressé à la protection des monuments historiques ». /ncp