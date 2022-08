La route entre Châtillon et Rossemaison entame sa mue

C’est un chantier conséquent qui s’ouvre actuellement entre Châtillon et Rossemaison. La route entre les deux villages va faire peau neuve d’ici 2024, avec la construction d’une piste cyclable. La première phase va durer jusqu’au terme des prochaines vacances d’automne. Elle concerne le tronçon entre Châtillon et le carrefour desservant la localité, Courrendlin et Rossemaison. Ce dernier sera entièrement reconçu. Coût de cette première opération : 450'000 francs.

Le carrefour entre Châtillon, Rossemaison et Courrendlin constitue assurément le point d’orgue de cette phase numéro 1 du chantier. Jugé dangereux et obsolète, son profil va être entièrement refait pour améliorer la sécurité des usagers et ainsi éviter au maximum les cas fréquents de tôle froissée. L’ilot central va disparaître et une chicane sera construite pour obliger les véhicules à réduire leur allure. En raison d’une circulation estimée peu conséquente, l’Etat jurassien a renoncé à aménager un giratoire.

Par ailleurs, la chaussée à la hauteur de Châtillon va être élargie en prévision de l’avènement de la piste cyclable. La largeur va passer de 5m80 à 6m50. Les vélos circuleront donc sur la route, et non sur une bande aménagée comme c’est le cas, par exemple, entre Courrendlin et Châtillon.

A noter que des feux de chantier règleront le trafic durant cette première phase de travaux. /rch