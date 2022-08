Raphaël Domjan a inauguré sa maison solaire

Être cohérent avec ses valeurs et montrer l’exemple : telles sont les intentions derrière la rénovation de la maison de Raphaël Domjan à Cortaillod. Inauguré ce vendredi, le projet de l’éco-aventurier neuchâtelois a pu être mené à bien quatre ans après son lancement.

Les travaux ont permis de densifier la surface d’habitation et de faire de ce bâtiment une demeure à énergie positive. A l’origine, la bâtisse faisait 60m2 et pouvait accueillir deux personnes. Aujourd’hui, elle fait 200m2 et jusqu’à sept personnes peuvent y habiter.

Ce chantier inédit en Suisse, selon Raphaël Domjan, n’émet pas de CO2 et devrait produire presque trois fois plus d’énergie qu’il en consomme. La construction est essentiellement faite en bois, limitant ainsi l’usage du béton qui produit du CO2, par un matériau qui en stocke. Pour le reste, l’utilisation d’un béton écologique élaboré par Marti Arc Jura à Cornaux et la start-up Neustark permet de réduire d’environ 15% la quantité de CO2 émis.

Autre exemple d’installations, des panneaux solaires thermiques permettent de produire l’eau chaude sanitaire et de diminuer les besoins en électricité. Cette eau chaude sera également utilisée pour recharger les sondes géothermiques d’une pompe à chaleur.



Le surplus d'énergie produit sera lui réinjecté dans le réseau. Et en cas de pénurie d’énergie cet hiver, les installations devraient permettre aux habitants de vivre normalement pendant quelques jours.