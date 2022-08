Une convention qui ne plait pas aux clubs de football de Haute-Sorne

Des factures plus élevées qu’avant pourraient arriver dans les boîtes aux lettres des clubs de football de Haute-Sorne à la fin de chaque année. La commune fusionnée a envoyé une convention aux quatre sociétés concernées (FC Bassecourt, FC Glovelier, FC Courfaivre et FC Haute-Sorne). Des discussions sont en cours depuis la fusion à ce sujet. L’idée est de revoir les montants des locations des infrastructures mises à disposition des clubs. Mais les quatre sociétés de football ont pour l’heure refusé de signer ce document en raison des chiffres qui figureront sur les factures. Elles ont demandé à la commune d’organiser une séance, afin d’éclaircir un certain nombre de points du document qui ne les satisfont pas.







Une question d’équité

Pour la conseillère communale Géraldine Beuchat, l’idée est de mettre sur un pied d’égalité toutes les sociétés de Haute-Sorne et surtout les quatre clubs de football. Pour ce faire, il a donc fallu répertorier l’ensemble des coûts de ces dernières. Dans un premier temps, toutes les charges courantes (eau, électricité, etc.) seront, selon la convention, à la charge des clubs, ce qui n’était pas le cas pour tout le monde actuellement. Les contrats d’entretien avec les prestataires de services leur seront facturés à hauteur de 30%. Le même régime sera utilisé pour financer les investissements réalisés pour les infrastructures. Le dernier point concerne les divergences entre les clubs propriétaires de leurs installations et ceux qui ne le sont pas. Une formule qui permet ainsi, selon Géraldine Beuchat, de traiter tout le monde de la même manière.