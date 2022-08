Le Marché bio fait son retour à la normale

Une participation en légère baisse

La manifestation comptera une centaine de stands cette année dans la halle du Marché-Concours, un chiffre légèrement en deçà des éditions précédentes reconnaît Lina Dubied. « Cette petite baisse est due à plusieurs facteurs. Certains producteurs ou artisans ont arrêté leur commerce durant la pandémie, d’autres exposants n’ont malheureusement rien à montrer cette année en raison de la météo comme certains vignerons touchés par la grêle. » Cinquante producteurs bio seront présents à Saignelégier cette année. Ils seront entourés par 25 artisans professionnels et 25 stands d’associations et de magasins. Les visiteurs pourront également en apprendre plus sur les oléagineux et le processus de pressage. Des conférences auront également lieu lors du traditionnel forum. Il y aura également des activités et des spectacles dédiés aux enfants. /tna