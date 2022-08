Légère progression du taux des débiteurs à 6,4% en juillet

Le taux de débiteurs a légèrement augmenté en Suisse pour atteindre 6,4% en juillet, contre 6,3% en janvier. Les cantons romands, Bâle-Ville, Soleure et le Jura conservent les taux les plus élevés, indique mercredi la société Crif dans son dernier relevé.

Le nombre de débiteurs a avancé passant de 553'344 en janvier 2022 à désormais 556'959.

Par canton, une grande disparité est observée. La Suisse romande, le canton de Bâle-Ville et Soleure arrivent en tête, avec une augmentation de 10,5% pour Neuchâtel et 9,9% pour Genève, suivi de près par Bâle-Ville (8,4%) et Soleure à égalité avec le Jura (7,8%).

Selon le document signé Crif, Appenzell Rhodes-Intérieures possèderait les meilleurs payeurs. Le canton enregistre un taux de débiteur de 1,6%.

L'institut souligne dans son communiqué la grande différence selon les sexes. Pour les hommes âgés de 46 à 50 ans, le taux de débiteurs est de 12%, pour les femmes seulement de 8%. Dans la catégorie masculine, ce sont les 38-41 ans qui affichent le taux le plus élevé, détaille la publication. /ATS-fwo