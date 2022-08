PLR, PDC et PCSI s’entendent pour les communales à Delémont

Une entente inédite sera de la partie lors des élections communales du 23 octobre prochain à Delémont. La nouvelle était dans l’air et elle a été confirmée ce mardi matin : le PLR, le PDC et le PCSI ont annoncé la création d’une liste commune pour le Conseil communal sous le nom « Ensemble pour Delémont ». Les trois partis présenteront quatre candidats, soit deux PDC avec le sortant Emmanuel Koller et Céline Petermann, un PLR avec Pierre Chételat et un PCSI avec Patrick Chapuis. Le PLR, le PDC et le PCSI entendent ainsi renverser la majorité de gauche à l’exécutif. L’entente compare l’attitude de la gauche - qui est également majoritaire au Conseil de ville - à celle d’un rouleau compresseur. Le PLR Pierre Chételat – qui siège actuellement au législatif – estime qu’il faut ramener la culture du débat dans la politique delémontaine. Il précise que la liste commune ne représente pas une entente électorale mais bien une entente politique même si le « faisceau est un peu plus large entre le PCSI et le PLR ».