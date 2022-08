Un projet du Conseil delémontain des jeunes voit le jour

Une action du Conseil delémontain des jeunes (CDJ) se concrétise. La commission « Ecolo » organise ce samedi une course d’orientation. Chaque inscription financera l’achat d’un arbuste indigène pour la ville de Delémont, indique ce mercredi le communiqué de la capitale jurassienne. Le but est de constituer des haies bien fournies et « réaliser un pas de plus vers la protection de l’environnement ». Le parcours de la course est d’environ 2.6 km.

Le rendez-vous est donné dès 9h30 au Carrefour de Poudrière – Sous Cheynatte sur les hauteurs de la ville de Delémont. Les inscriptions à la course d’orientation se feront sur place dès 9h15, au tarif de 5 francs par participant.

Le communiqué précise encore que le Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement va désormais s’occuper du projet de la commission « Loisirs » de la CDJ qui consiste en un projet de « zone de parkour ». /comm-fwo