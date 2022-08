Une alliance PDC-PLR pour le Conseil communal de Fontenais

L'alliance « Centre-Droite » voit le jour à Fontenais. La section PDC et sympathisants de Bressaucourt, Fontenais et Villars s'alliera à la section PLR de Bressaucourt sous la dénomination « Alliance Centre-Droite » en vue des élections communales de cet automne. La section PDC était réunie en assemblée mardi soir. Elle annonce dans un communiqué que l'alliance visera exclusivement le Conseil communal et pas la mairie. Les candidats de la liste sont les sortants Angélique Kunz (Fontenais) et Laurent Choulat (Villars) qui partageront la liste avec Fabrice Briot (Bressaucourt). En poste depuis 14 ans, le conseiller communal Francis Dubey n'a pas souhaité briguer un nouveau mandat. /comm-tna