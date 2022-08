Végétaliser la ville de Delémont, une tâche difficile

Les villes de Suisse et du monde cherchent de plus en plus à se végétaliser pour limiter les conséquences du réchauffement climatique sur leurs habitants. Dans le canton du Jura, la ville de Delémont n’échappe pas à la règle. Néanmoins, il est difficile de végétaliser certains quartiers, à l’image de la vieille ville, où les endroits pour accueillir les plantations sont rares.

Selon Valentine Heimann, responsable nature & paysage à la ville de Delémont, la vieille ville est très bétonnée et contient de nombreux réseaux d’eau et d’électricité. En outre, certains bâtiments ou fontaines font partie du patrimoine culturel de la ville et ne peuvent pas être déplacés. Les nombreux usages de ce quartier de Delémont doivent également être pris en compte, tels que la place du marché et la mobilité douce.