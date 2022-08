AVS21 : une réforme « nécessaire et urgente », selon le PLR Jura

« Si on dit non, on repousse la problématique encore d’une dizaine d’années » : le PLR Jura s’inquiète ainsi d’un nouveau refus de la réforme des retraites dans les urnes suisses. La réforme AVS21 sera soumise au vote des Suisses dans un mois et le parti de droite soutient le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans ainsi que la hausse de la TVA pour financer l'assurance-vieillesse. « Le PLR a pris connaissance de l’évolution démographique. La problématique des retraites remonte à plusieurs années. Malheureusement, à chaque fois on se heurte à des oppositions », explique Gabriel Voirol, président ad intérim du parti jurassien qui peut compter sur le soutien d’autres formations jurassiennes de droite et de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura notamment.