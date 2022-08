Juragai souhaite que la vaccination contre la variole du singe respecte l'anonymat

« Enfin il se passe quelque chose ». C'est la réaction de l'association Juragai après les annonces de la Confédération mercredi et son intention d’acquérir 40'000 doses de vaccin pour lutter contre la variole du singe. Une nouvelle qui soulage notamment les communautés concernées puisque la maladie touche principalement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. Mais il reste encore de nombreux détails à préciser selon Christophe Chaignat, membre du comité de Juragai : « Il y a une promesse d’achat, mais on ne sait toujours pas quand les doses de vaccin arriveront en Suisse ni comment elles seront distribuées. De plus, ce qui nous paraît important en tant qu’association, c’est aussi qu’il y ait accès à une forme d’anonymat par rapport à cette campagne de vaccination. Car on touche une population qui peut être stigmatisée. On souhaite que les choses soient pensées et réfléchies par rapport au territoire jurassien. » Christophe Chaignat précise également que l’association Juragai est en lien avec les services cantonaux de la santé pour établir comment procéder au mieux.