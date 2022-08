Evolutions démographiques diverses dans les districts jurassiens

Les trois districts jurassiens n’évoluent pas de la même manière d'un point de vue démographique. Selon des chiffres de l’Office fédéral de la statistique, la population des districts de Delémont et des Franches-Montagnes a augmentée au cours des 40 dernières années. En revanche, celle du district de Porrentruy stagne. Elle a même diminué sur le futur territoire de Moutier. Des disparités que le député vert Baptiste Laville a souhaité comprendre au travers d’une question écrite. Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien explique que plusieurs éléments influencent l’attractivité résidentielle d’une commune. On peut citer par exemple l’accessibilité, les offres d’emplois et de logements ou encore les activités culturelles et sportives. L’augmentation croissante de la population dans le district de Delémont s’explique notamment par l’important développement qu’a connu la capitale jurassienne depuis le début des années 2000 ou la proximité avec Bâle. Le dynamisme des politiques publiques communales a certainement aussi joué un rôle. Le Gouvernement tient toutefois à préciser que dans tous les districts et la ville de Moutier, les augmentations ou diminutions observées restent modestes.





Des projets pour changer la donne

Malgré cela, le canton maintient une approche globale du développement territorial et plusieurs mesures concrètes ont été ou seront prises en Ajoie, notamment dans les années à venir. Deux exemples parmi d’autres : le projet « Villages+ » dans la commune de Haute-Ajoie. Projet qui vise à redynamiser la vie sociale et économique locale avec le concours de la population. Ou encore la possibilité offerte aux communes du pôle régional de Porrentruy de dimensionner leur zone à bâtir en misant sur une croissance du nombre d’habitants et d’emplois. Des mesures qui pourront pour certaines être mises en place également à Moutier, lorsque la ville sera transférée dans le canton. /ami