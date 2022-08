Le PDC-JDC lance six candidats à Courgenay-Courtemautruy

Les membres du PDC-JDC de Courgenay-Courtemautruy étaient réunis en assemblée ordinaire mercredi. Ils ont décidé de plébisciter six candidatures pour le Conseil communal en vue des élections de cet automne. Il s’agit de Mathieu Cerf, Jean-Jacques Comte, Michael Beuchat, Audrey Rebetez, Séverin Verier et Manuela Fleury. Selon un communiqué du parti, ce ticket se veut basé sur l’expérience, les compétences, la jeunesse et une large représentativité de la population. Le PDC-JDC présentera par ailleurs Axel Correira à la vice-présidence des assemblées. A noter que le parti ne briguera ni la mairie, ni la présidence des assemblées. /comm-ami