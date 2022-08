Diversité et vivre ensemble rythmeront Evidanse

Un nouveau logo et une 19e programmation avec 14 spectacles de danses et des événements festifs. Evidanse a présenté sa saison 2022-23 ce vendredi à Moutier. Les représentations commenceront ce dimanche et prendront fin le 11 juin 2023. Les artistes proviennent des quatre coins de la Suisse et parfois de France. Ils se produiront dans divers centres culturels à Saignelégier, Delémont, Porrentruy, Saint-Imier, Moutier, Tavannes, et Bienne.

La marque de fabrique de cette édition est la diversité, résume la coordinatrice du festival, Dominique Martinoli. Les compagnies de danse possèdent des styles bien distincts : le public aura l’embarras du choix parmi de la danse indienne, disco, urbaine, théâtrale, mais également avec des formes proches du cirque et des spectacles de mimes. Dans le programme, le « vivre ensemble » est la thématique qui sort du lot. Sur certaines scènes, le cinéma et la danse seront liés, poursuit Dominique Martinoli. Avant d’ajouter que la confiance est centrale dans ce genre de spectacles.