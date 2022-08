Jeanne Beuret candidate à la mairie de Delémont

La gauche de la gauche vise la mairie de Delémont. Elle a approuvé vendredi la candidature de Jeanne Beuret pour prendre la tête de la capitale jurassienne sur une liste renommée « CS-POP et Vert-es ». L’actuelle conseillère communale est politologue de formation. Elle siège depuis un an au sein de l’exécutif au Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement, après avoir passé huit ans au Conseil de Ville.

Même si la gauche est déjà représentée dans cette élection par la candidate socialiste, Murielle Macchi-Berdat, Jeanne Beuret estime que les différents partis « ne sont pas tout à fait sur la même longueur de l’onde ». « On est deux personnalités complémentaires, mais différentes. Notre objectif est dans la temporalité. Il faut absolument sortir Delémont des énergies fossiles et du nucléaire et proposer une ville verte et moins grise. On pense que l’on a de meilleures réponses et de meilleures stratégies que les autres pour y arriver le plus vite possible.