Le PLR de Boécourt présente Thierry Bourquard à la mairie 

Thierry Bourquard est agent général de CSS Assurances pour le canton du Jura et conseiller communal en charge des travaux publics et des bâtiments depuis 2017. Selon le PLR jurassien, « sa connaissance des dossiers en cours et son implication importante dans la vie locale permettront d'assurer une forme de continuité dans l'indispensable approche à long terme pour la gestion d'une collectivité locale ».

A travers un communiqué publié ce vendredi, la section de Boécourt du PLR jurassien précise qu’elle déposera des listes pour le Conseil communal et la vice-Présidence des Assemblées. /comm-eli