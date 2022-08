Le PS de Courroux-Courcelon se montre ambitieux pour le Conseil communal

Le Parti socialiste de Courroux-Courcelon présente une liste complète pour le Conseil communal en vue des élections de cet automne. Elle se compose de six noms et est à majorité féminine avec les candidatures de Raphaël Ciocchi (sortant), Jocelyne Mérat Diop, Natacha Cattin Lachat, Patrick Queloz, Nathalie Bregy et Maken Douma. La section locale du PS a, en revanche, décidé de ne pas présenter de candidat à la mairie. /comm-emu