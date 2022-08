Edition record pour la Braderie

« On a explosé les compteurs ». Le président du comité d’organisation de la Braderie a donné en direct dans le Journal de 18h le chiffre de 70'000 visiteurs. Eric Pineau précise que ce sont les premières estimations. Un nouveau record pour la manifestation de Porrentruy qui se termine dimanche soir. A l’heure de dresser le bilan de cette 38e édition, il est donc pleinement satisfait : « j’ai les frissons, c’est une 38e Braderie de folie ». Le conseiller municipal retient surtout les sourires affichés par les visiteurs. « Vous les voyez heureux, et ça vous rend heureux ». Parmi les temps forts de cette fête, Eric Pineau relève le feu d’artifice « magique » avec des nouveautés dans les formes et les couleurs. La zone dédiée aux châteaux gonflables a aussi rencontré beaucoup de succès : « ça a fait rester les familles ». D’un point de vue plus organisationnel, la fête s’est déroulée avec de la vaisselle réutilisable. Ainsi 300'000 verres avaient été commandés pour l’occasion. C’était suffisant, selon le président, qui a pris note de quelques pistes d’amélioration.