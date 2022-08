« Ouverture » présente six candidats à l’exécutif de Clos du Doubs

Six candidats du groupe « Ouverture » briguent un siège au Conseil communal de Clos du Doubs. Sans couleur politique, la formation indique dimanche qu’elle va déposer une liste en vue des élections communales du 23 octobre. Alicia Bou, Patricia Lamri, Alain Vogel, Jacques Vuillaume, Agnès Houlmann et Gérard Varin tenteront de décrocher un fauteuil à l’exécutif de la commune fusionnée. Nicolas Paupe est, de son côté, candidat pour la présidence des assemblées. Le groupe « Ouverture » précise qu’il ne combattra pas le maire sortant, Jean-Paul Lachat, estimant qu’il ne faut pas mettre de bâtons dans les roues d’un homme « capable et avec une très bonne maitrise des dossiers ». /comm-alr