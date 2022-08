Un nouveau millionnaire dans le Jura

Le Swiss Loto a fait un nouveau millionnaire dans le canton du Jura. La Loterie Romande a précisé samedi soir dans un communiqué que le bulletin gagnant du dernier tirage avait été validé à Porrentruy. La personne chanceuse a coché les six bons numéros, à savoir 3, 11, 16, 29, 38 et 42. Elle va remporter 1 million de francs. Lors du prochain tirage samedi, un peu plus de 16 millions seront en jeu. /ATS-alr