Un petit plus pour les plus petits

La Braderie de Porrentruy a fait un geste cette année pour les 0 à 6 ans. Ainsi cinq châteaux gonflables ont été dressés en bas de la Rue Pierre Péquignat. Le comité d’organisation de la 38e édition a souhaité offrir une activité gratuite pour les plus jeunes bradeurs, qui étaient jusqu’à présent un peu oubliés. Et l’initiative est particulièrement bien accueillie par les enfants et les parents. Samedi après-midi, ils étaient des dizaines à s’amuser dans les structures.