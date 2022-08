Le SAS fait sa rentrée

Le SAS à Delémont s’apprête à bouger à des rythmes aussi riches que variés. La programmation de la salle de concert de Delémont pour septembre et octobre a été dévoilée ce dimanche. Notre chronique culturelle du lundi (8h40), Le Café des arts, s’y est arrêtée. Les responsables de l’institution ont tenu à suivre les tendances actuelles, tout en apportant leur touche personnelle et en misant sur la variété. Les artistes de notre région auront aussi la possibilité de dévoiler leur talent sur la scène delémontaine, car le SAS « veut jouer son rôle de tremplin », d’après le nouveau chargé de programmation et de communication du site. Selon Pierrick Pasquali, la demande est toujours très forte et l’intérêt des Jurassiens pour ce lieu culturel est toujours marqué. En revanche, force est de constater que la pandémie a eu des effets négatifs sur les bénévoles qui ont diminué… découvrez l’entretien avec Pierrick Pasquali ci-dessous. A noter que toutes les informations du SAS sont à retrouver ici. /mle