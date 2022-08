« Un succès » pour les Estivades de St-Ursanne

Les Estivades de St-Ursanne repartent pour un tour. Les organisateurs de l’évènement tirent un bilan positif de la 21e édition qui s’est tenue sur les sept dimanches de juillet et d’août. Ils indiquent ainsi dimanche dans un communiqué que l’animation sera remise sur pied l’an prochain. Pour rappel, les Estivades de St-Ursanne ont pour objectif de mettre en valeur la richesse culturelle de la cité médiévale. Pour ce faire, entre 15 et 25 stands ont été installés à « des endroits précis » dans le but de « prolonger la visite de la ville ». Au total, près d’une trentaine de musiciens et de groupes ont été conviés pour animer les rues. /comm-lge