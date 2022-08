Une association jurassienne pour venir en aide aux sinistrés portugais

La vie et la tête dans le Jura, mais une partie du cœur au Portugal. Quelques Jurassiens ont décidé de mettre sur pied l’association Solidarité Verdelhos. L’objectif, c’est de récolter des fonds pour venir en aide aux populations qui ont été touchées par les feux de forêt dans la région du centre nord du Portugal. « Les habitants du village de Verdelhos, 500 habitants, ont vu une muraille de flammes arriver », s’exclame Flavio Correia, originaire de cette commune et établi aujourd’hui dans notre canton. Les citoyens ont fait preuve de solidarité pour éviter le pire et la destruction des habitations. Mais ils ont vécu « un traumatisme », d’après les membres de l’association qui soulignent que les pertes sont énormes. En effet, les populations de la région de Verdelhos vivent de l’agriculture et de l’élevage et ne sont souvent pas assurées à ce genre de dégâts. Durant les épisodes de feux, de nombreux animaux sont décédés, alors que des centaines d’oliviers et d’arbres fruitiers ont brûlé sur une surface totale de 26'000 hectares.

L’association Solidarité Verdelhos sera présente à la Foire de Bassecourt le 17 septembre. Elle dispose également d’une page Facebook que vous retrouvez ici. /mle