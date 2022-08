Des travaux en vieille ville de Porrentruy

Le chef-lieu ajoulot verra dès ce mercredi un chantier de plus, alors que les travaux d’assainissement du pont St-Germain ont commencé depuis un mois. Le sud de la rue Pierre-Péquignat, en vieille ville, sera complètement réaménagé, a indiqué lundi la ville de Porrentruy. Le coût du chantier avoisine les deux millions de francs. Objectif principal : donner plus d’espace à la mobilité douce et rendre la rue plus attractive.

Au menu, plusieurs aménagements sont prévus. La surface d’espaces verts sera agrandie. Les arbres existants, malades, seront coupés. Ils seront remplacés par de nouveaux, plus adaptés au réchauffement climatique. Il n’y aura plus qu’un seul niveau de pavé, d’un côté à l’autre de la rue Pierre-Péquignat. Des bancs et des parcs à vélo seront répartis sur sa longueur. Sur la placette des Halles se trouvera une fontaine à eau. Il y aura moins de places de parc, mais une place handicapée et deux places dépose minute pour les habitants de la rue seront créées.

Comme les aménagements sont très importants, plusieurs phases seront nécessaires. La première se terminera à fin novembre 2022, et concernera le bas de la rue. Un arrêt des travaux est prévu pour les festivités de St-Martin. La deuxième phase aura lieu de novembre 2022 à mars ou avril 2023, et concernera le haut de la rue, jusqu’à la hauteur de l’Hôtel de Ville. Les deux dernières phases serviront à la réfection des carrefours entre la rue Pierre-Péquignat et la rue du 23-Juin, puis entre la rue Pierre-Péquignat et la Grand-Rue. Les travaux devraient s’achever à l’été 2023. La circulation sera perturbée. A noter que des places de stationnement seront maintenues sur la partie de rue qui n’est pas en travaux. /tbe