La troupe « Art qu’en Lune » joue avec les codes du théâtre

Art qu’en Lune est une troupe théâtrale basée à Glovelier qui s’est installée à la Halle des Fêtes à Undervelier. Dès vendredi et pour leur retour sur les planches, les comédiens jouent dans « Recto-Verso » entre la scène et les coulisses, entre leur personnage de la pièce et celui de la vie.

La pièce raconte justement l’histoire d’une troupe qui va donner sa première représentation très bientôt. Mais dans cette dernière répétition, le décor tourne, et les comédiens se confondent entre vie privée et jeu de théâtre. Le Jurassien Stéphane Thies signe la mise en scène de « Recto-Verso » et se réjouit de relever ce défi.