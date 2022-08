En quête de potentiel électrique

Le canton du Jura cherche à élargir ses sources d’énergies renouvelables. Le Service du développement territorial a lancé ces dernières semaines plusieurs études pour évaluer le potentiel de différents domaines. L'une d'entre elles porte sur les possibilités en matière d'énergie hydraulique à Soyhières (Birse), à Vicques (Scheulte) ainsi qu'à Undervelier (Sorne). Une autre analyse s'intéresse à l’assainissement du seuil de Bellefontaine, sur le Doubs, éventuellement en y produisant de l’électricité. Une étude se penche aussi sur le potentiel de la biomasse humide dans le canton, dans l’objectif d’évaluer le potentiel de production de biogaz. D'autres recherches, enfin, se concentrent sur la géothermie hydrothermale, à savoir l’exploitation de possibles nappes souterraines d’eau chaude, qui restent encore à découvrir.





Se diversifier pour augmenter la production électrique

Si le canton cherche activement de nouvelles sources locales d'électricité renouvelable, c’est que, pour l’instant, il n’a pas les moyens de ses ambitions énergétiques. Le constat avait été dressé en mars dernier : sur les années 2015 à 2021, les objectifs jurassiens en matière de production d’électricité n’ont pas été atteints. D’ici 2026, le canton veut rattraper ce retard. Mais pour y parvenir, la production devra doubler. Le photovoltaïque augmente, certes, mais on a besoin parallèlement de sources renouvelables qui produisent en continu et plus abondamment en hiver.

Les études sur l’hydraulique font suite à l’approbation par la Confédération de la fiche correspondante du plan directeur cantonal. Celle sur le biogaz découle d’une motion acceptée par le Parlement jurassien.

Cependant, à l’heure actuelle, il est uniquement question d’évaluer des potentiels. D’ailleurs, le Jura ne s’est fixé aucun objectif chiffré dans ces différents domaines. /lad