Des bourses dans les arts de la scène pour Berne et le Jura

Les cantons de Berne et du Jura renouvellent leurs « bourses de développement » via la Commission intercantonale des arts de la scène. La CicaS lance un appel à candidatures dans le cadre de ces bourses qui doivent permettre aux personnes travaillant dans le domaine des arts de la scène de s’octroyer des périodes de réflexion et de développement, affranchies de la pression inhérente à un contexte de production. « Les personnes ou structures sélectionnées se verront offrir la liberté de rompre leur routine pour approfondir ou repenser leur travail dans le domaine créatif, technique ou organisationnel », mentionne le communiqué. Les bourses seront dotées d’une somme maximale de 10'000 francs pour les candidatures individuelles et de 20'000 francs pour les collectifs. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2022. /comm-jpi