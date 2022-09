Fin d’interdiction de faire du feu dans le Jura

Les feux en forêt et à proximité sont à nouveau autorisés dans le Jura. C’est ce qu’ont indiqué, ce jeudi les autorités. En raison des températures en baisse et des averses de ces derniers jours, le risque de danger d’incendie de forêts et de broussailles s’est abaissé sur le territoire jurassien. Les mesures d’interdiction prises le 19 août 2022 sont levées avec effet immédiat sur l'ensemble du territoire. La population est cependant appelée à rester vigilante lors de l’allumage de feux. Ces derniers doivent être surveillés et ne peuvent être quittés qu’après une extinction complète. /comm-cro