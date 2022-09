Pour mieux comprendre les économies d’énergie

Pour mieux comprendre les enjeux et les défis autour de la question de l’énergie, le chef des SID, les Services industriels de Delémont, était l’invité du journal de 12h15 sur RFJ. Michel Hirtzlin a expliqué les différents aspects qui pourraient mener à une pénurie d’électricité l’hiver prochain en Suisse.

Le chef des SID a notamment évoqué le fait que le pays n’est pas autosuffisant et doit acheter du courant à des pays étrangers comme la France et l’Allemagne qui eux-mêmes rencontrent des difficultés de production d’électricité. La France doit faire face à l’arrêt, pour cause de maintenance, d’une partie importante de ses centrales nucléaires alors que l’Allemagne souffre d’un manque de gaz en provenance de Russie à la suite de la guerre en Ukraine, ce qui péjore la production de courant. Tous ses aspects mis bout à bout provoque des tensions sur les marchés et obligent la Suisse – ainsi que les autres pays européens – à réduire leur consommation. Michel Hirtzlin a également réagi à notre micro-trottoir enregistré ce jeudi matin :