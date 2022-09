Le monde imaginaire de Sara Schneider

Ce vendredi est un grand jour pour Sara Schneider. L’autrice franc-montagnarde sort Ciel de cendres, cinquième et dernier tome de sa saga fantastique intitulée Les enfants d’Aliel. L’histoire se déroule dans une atmosphère sombre, avec une ambiance presque apocalyptique et des héros fatigués. Ce sont les valeurs de solidarité, d’amour et de courage qui tireront les personnages du mauvais pas. Invitée de La Matinale ce vendredi, l’autrice jurassienne se qualifie d’écrivaine plutôt « lente », elle qui privilégie la quête du mot juste à la longue description pour emmener son lecteur dans un univers parallèle. Avec ce cinquième ouvrage de la saga, la Taignonne met fin à une dizaine d’années de travail durant lesquelles elle est parvenue à fidéliser un lectorat, jurassien d’abord, mais aussi romand et français.