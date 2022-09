Une commission fédérale en visite dans le Jura

Le canton du Jura a servi de cadre à l’assemblée générale de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage les 25 et 26 août. Sa trentaine de membres a été reçue par le président du Gouvernement jurassien et ministre de l’environnement, David Eray. En marge des assises, la délégation a visité la Vallée du Doubs et le site de La Gruère. Le grand chantier de revitalisation de la tourbière a notamment été présenté à cette commission extraparlementaire, ainsi que le projet d’infrastructure d’accueil, selon un communiqué transmis vendredi par les autorités cantonales. /comm-alr