L’équilibre ténu de la chasse au chamois

Avant de lever le chamois, c’est le débat qui sort du bois en ce qui concerne la régulation de sa population. Les chasseurs jurassiens sont à l’affût dès ce samedi et durant tout le mois de septembre pour tenter de coincer ce bovidé (Rupicapra rupicapra). Ils ont l’autorisation d’en prélever 64. La Fédération cantonale jurassienne des chasseurs estime qu’il serait d’ailleurs nécessaire de prélever plus de têtes à l’avenir. La FCJC observe un accroissement des effectifs du chamois dans le canton, un comptage a eu lieu en mars sur quelques zones et 198 chamois distincts ont été dénombrés en une journée. Une proportion stable, mais qui pourrait, selon les chasseurs jurassiens, occasionner des problèmes, notamment d’abroutissement (dommage causé par la consommation des bourgeons des jeunes arbres) et de régénération des forêts protectrices sur les crêtes.

La FCJC critique une étude de Pro Natura Jura et juge que la population du chamois se porte très bien, alors que « les chamois n’ont jamais été aussi nombreux dans le Jura ». Nicolas Wallimann, président de la fédération, apporte des preuves observées sur le terrain : « des régions comme l’Ajoie sont aujourd’hui colonisées par le chamois, ce qui n’était pas le cas ces dernières années. De plus sur l’arête des Sommêtres, il y a une telle population que ça pose problème pour la flore ». Selon le Bruntrutain, « Pro Natura a travaillé derrière un ordinateur pour évaluer un cheptel virtuel ». Il estime qu’il faut poursuivre avec « une gestion raisonnée de l’Office de l’Environnement et des chasseurs, mais qu’il faudra augmenter le nombre de prélèvements à l’avenir ».