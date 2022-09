La permaculture fait son marché

Adeptes et curieux de la permaculture ont rendez-vous à Berlincourt ce samedi. Le troisième marché de la permaculture et agroécologie a lieu à la ferme Ecotone. La manifestation est organisée par l’association Permaculture Arc Jura (PAJ). Son but est de présenter les produits permacoles d’agriculteurs et autres maraîchers, mais aussi de se rencontrer et d’échanger sur ce mode de culture.